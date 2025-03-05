В России может появиться налог на роботов

В будущем работодателей могут обязать платить налоги с роботов, выполняющих часть трудовых функций. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я думаю, что мы сможем со временем просто поменять правила игры. То есть, если, допустим, производство будет полностью состоять из роботизированной техники, это не говорит о том, что не нужно платить налогов. Будем рассчитывать на налоги с роботов, но на благополучие человека. Я думаю, что мы не первые, кто изобретает такой велосипед. Мы его обязательно изобретем каким-то образом. Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», — отметила Бессараб.

Российские работодатели платят за штатных сотрудников страховые взносы: пенсионные — 22% от зарплаты (до определенного лимита, затем 10% сверх лимита), медицинские — 5,1%, социальные — 2,9%. Налог на прибыль составляет 20%. НДС составляет 20%, если компания является плательщиком.

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