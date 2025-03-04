Пьяный россиянин с топором и битой ворвался в кабинет травматолога и требовал вылечить его

В Котласе мужчина с топором и битой ворвался в кабинет врача и требовал лечения

В Котласе пьяный мужчина с топором и битой ворвался в кабинет травматолога и потребовал его вылечить. Об этом сообщает главный врач больницы Хизри Ильясов.

Инцидент произошел 4 марта. Мужчина с признаками алкогольного опьянения, а также битой и топором, пришел в больницу. Он ворвался в кабинет травматолога во время приема, а затем начал угрожать применением насилия и оскорблять окружающих, требуя лечения.

Однако травматологу удалось обезвредить агрессора еще до приезда сотрудников правоохранительных органов и защитить коллегу. Главный врач медицинского учреждения поблагодарил полицейских за оперативное реагирование.

До этого мужчина с металлической трубой пытался ворваться в тюменский детский сад. Трубу он использовал для того, чтобы бить ею по дверям.

Ранее в Якутске неизвестный ворвался в квартиру пенсионера и украл мясо из холодильника.