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Россиянка напала с топором и ножом на маленьких дочерей, чтобы отомстить мужу за измену

В Красноярском крае мать задержали за нападение на дочерей с топором и ножом

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела после нападения на своих детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Курганском районе, в поселке Курагино. По версии правоохранителей, женщина заподозрила мужа в неверности и решила отомстить ему, поэтому нанесла травмы двоим из трех детей.

Выпив алкоголь, россиянка напала на трехлетнюю девочку с топором и ударила ее по голове и шее. После этого она взяла нож и нанесла удар восьмилетней дочери по шее.

В результате первого ребенка врачам спасти не удалось, второй оказывают всю необходимую помощь. В доме также находился шестилетний ребенок пары, он не пострадал.

«После случившегося подозреваемая позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем. Супруг женщины находился в это время на работе», – поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты СК собирают доказательства. В ближайшее время они допросят подозреваемую.

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