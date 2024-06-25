Россиянка напала с топором и ножом на маленьких дочерей, чтобы отомстить мужу за измену

Жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела после нападения на своих детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Курганском районе, в поселке Курагино. По версии правоохранителей, женщина заподозрила мужа в неверности и решила отомстить ему, поэтому нанесла травмы двоим из трех детей.

Выпив алкоголь, россиянка напала на трехлетнюю девочку с топором и ударила ее по голове и шее. После этого она взяла нож и нанесла удар восьмилетней дочери по шее.

В результате первого ребенка врачам спасти не удалось, второй оказывают всю необходимую помощь. В доме также находился шестилетний ребенок пары, он не пострадал.

«После случившегося подозреваемая позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем. Супруг женщины находился в это время на работе», – поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты СК собирают доказательства. В ближайшее время они допросят подозреваемую.

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