Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больше 20 переломов: няня жестоко избила 6-летнего подопечного и отвезла его в больницу

В Малайзии няня жестоко избила шестилетнего подопечного, мальчик не выжил
close
Shutterstock/FOTODOM

В Куала-Лумпуре полиция заключила под стражу 25-летнюю няню и ее мужа, которых подозревают в жестоком обращении с шестилетним мальчиком. Об этом сообщает Astroawani.

По версии правоохранительных органов, няня избила подопечного и затем вместе со своим супругом отвезла его в больницу неотложной помощи 3 марта. Там ребенку диагностировали десятки травм головы, тела, рук и ног, которые были получены пациентом в результате удара тупым предметом. Спасти мальчика не удалось.

Согласно предварительному расследованию, женщина трудилась няней в многодетной семье. Мальчик почти постоянно находился вместе с няней и ее супругом из-за сменного графика работы своей 27-летней матери.

Возбуждено уголовное дело.

До этого в Сингапуре няня укусила 11-месячного младенца, который отказывался спать, и попала под суд.

Ранее в Москве оштрафовали няню, укусившую ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами