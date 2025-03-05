Больше 20 переломов: няня жестоко избила 6-летнего подопечного и отвезла его в больницу

В Куала-Лумпуре полиция заключила под стражу 25-летнюю няню и ее мужа, которых подозревают в жестоком обращении с шестилетним мальчиком. Об этом сообщает Astroawani.

По версии правоохранительных органов, няня избила подопечного и затем вместе со своим супругом отвезла его в больницу неотложной помощи 3 марта. Там ребенку диагностировали десятки травм головы, тела, рук и ног, которые были получены пациентом в результате удара тупым предметом. Спасти мальчика не удалось.

Согласно предварительному расследованию, женщина трудилась няней в многодетной семье. Мальчик почти постоянно находился вместе с няней и ее супругом из-за сменного графика работы своей 27-летней матери.

Возбуждено уголовное дело.

До этого в Сингапуре няня укусила 11-месячного младенца, который отказывался спать, и попала под суд.

Ранее в Москве оштрафовали няню, укусившую ребенка.