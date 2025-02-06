Няня укусила 11-месячного младенца, который отказывался спать, и попала под суд

В Сингапуре 24-летнюю гражданку Мьянмы, трудоустроенную няней и домработницей в местной семье, признали виновной в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает The Strait Times.

Инцидент, после которого девушкой заинтересовались правоохранительные органы, произошел в начале ноября 2024 года. Мать 11-месячного подопечного няни заметила на левой руке у сына следы от укуса. Женщина обратила на это внимание домработницы, на что та ответила, что ребенок кусает сам себя. Через некоторое время няня призналась, что укусила младенца, когда тот отказывался спать.

В конце того же месяца няня после купания ребенка обратила внимание его матери на другой синяк, на правой руке мальчика. Когда женщина вновь поинтересовалась, что случилось, девушка ответила, что не знает. После этого работодательница просмотрела записи с камер, установленных в квартире, и обнаружила, что няня не только кусала, но и щипала ее сына, когда тот капризничал.

После этого родительница обратилась в полицию.

Суд встал на сторону заявительницы, признал ее виновной в преступлениях против ребенка и приговорил ее к 20 месяцам тюремного заключения.

Няня из Москвы укусила ребенка в воспитательных целях и попала под суд.