Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Няня из Москвы укусила ребенка в воспитательных целях и попала под суд

В Москве оштрафовали няню, укусившую ребенка

close
100%
Shutterstock

Москвичку осудили после того, как она причинила боль ребенку, за которым присматривала. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд установил, что няня укусила ребенка в тот момент, когда должна была следить за ним. При этом боль несовершеннолетнему она причинила «в воспитательных целях». Почему и в каких обстоятельствах женщина выбрала такой метод, не сообщается.

Суд признал россиянку виновной и обязал выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

До этого в Приморье няня напала на двухлетнего ребенка, за которым присматривала в детском саду. Мальчик сильно хотел в туалет и не смог дотерпеть, поэтому испачкал одежду. Недовольная ситуацией педагог ударила воспитанника кулаком по голове. О том, получил ли он серьезные травмы, не сообщается.

По словам родителей, воспитательница уже не работает в учреждении, так как уволилась по своему желанию.

Ранее детский врач похитила новорожденного из роддома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами