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Заместителя мэра Троицка задержали по делу о взятке

Следком: заммэра Троицка задержали по подозрению во взятке

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы города Троицк, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, в августе прошлого года подозреваемый, находясь на должности ио мэра Троицка, получил от местного жителя взятку за трудоустройство на должность администратора парка в городском центре досуга.

На данный момент следователи решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

В конце 2023 года сообщалось, что сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции.

В марте этого года Следственный комитет РФ завершил расследование дела о взятке бывшему вице-премьеру Чувашии Павлу Данилову при посредничестве гендиректора «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» Алексея Антонова. Предполагается, что в 2022-2024 годах Данилов получал взятки через Антонова от фирм «КСК» и «Поволжская СК» за помощь с заключением контрактов. Сумма всех взяток составила 50,5 млн рублей.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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