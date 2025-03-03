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СК завершил расследование дела о взятке экс-вице-премьеру Чувашии

СК: материалы уголовного дела о взятке экс-вице-премьеру Чувашии направят в суд
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СУ СК РФ по Чувашской Республике

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о взятке бывшему вице-премьеру Чувашии Павлу Данилову при посредничестве гендиректора «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» Алексея Антонова. Информация об этом появилась на сайте регионального СК.

Предполагается, что в 2022-2024 годах Данилов получал взятки через Антонова от фирм «КСК» и «Поволжская СК» за помощь с заключением контрактов. Сумма всех взяток составила 50,5 млн рублей.

В ходе следствия суд арестовал имущество Данилова и его семьи на сумму более 91 млн рублей, собственность Антонова с родственниками почти на 37 млн рублей, а также имущество «Ипотечной корпорации Чувашии» на 6,5 млн рублей.

Антонов пошел на сделку со следователем и дал показания на Данилова. Кроме того, он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО. Данилов тоже подавал такое ходатайство, но ему отказали, так как он не признал, что получал взятки, утверждая, что собирался украсть средства мошенническим путем.

В ближайшее время обвинение по делу утвердит прокуратура, затем материалы направят в суд.

До этого сообщалось, что суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина по делу о взятке.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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