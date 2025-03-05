Раскрыты главные тренды туризма в 2025 году

Россияне начали уделять больше внимания своему здоровью и активному образу жизни, что отразилось и на формировании главных трендов в туризме на 2025 год. Одними из самых популярных направлений отдыха стали оздоровление в санаториях и спорт, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова Общественной Службе Новостей.

«Я бы сравнила санаторно-курортное лечение по популярности с горнолыжными курортами и круизными турами. Это направление получило такой всплеск после пандемии», — отметила эксперт.

По ее словам, раньше санатории были популярны в основном среди пенсионеров, но сегодня они привлекают и молодежь, которая начала активно заботиться о своем здоровье. На этом фоне жителям приходится «бороться» за санаторный отдых: места бронируют за 1,5-1 год.

Чтобы забронировать место в конкретном санатории, нужно обратиться туда не позднее, чем через за 8 месяцев — год. Особенно правило раннего бронирования актуально для Краснодарского края, Крыма и Подмосковья. Наиболее перегружены традиционно летние месяцы – сейчас на них забронировать место в санатории практически невозможно.



Санаторно-курортный отдых останется в тренде как в этом году, так и в будущем, убеждена Осипова. С учетом этого российская инфраструктура в этом сегменте туризма находится в активном развитии.

«В целом тенденция такова, что россияне стали уделять больше внимания своему здоровью и спорту. <…> А спорт и оздоровление идут по одну сторону. Я думаю, что общество хочет оздоравливаться и дальше», — заключила специалист.

Напомним, россиян предупредили о резком подорожании отдыха в санаториях в 2025 году. Средняя стоимость ночи в российских санаториях составляет 12,6 тыс. рублей — на 28% выше, чем в бронированиях, совершенных к началу 2024 года (9,8 тыс. рублей)..

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