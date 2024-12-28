Россиян предупредили о резком подорожании отдыха в санаториях в 2025 году

Сервис «Островок»: средняя цена ночи в санаториях России за год выросла на 28%

Средняя цена ночи в российских санаториях в 2025 году составит 12,6 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.

«В бронированиях на 2025 год средняя стоимость ночи в российских санаториях составляет 12,6 тыс. рублей — на 28% выше, чем в бронированиях, совершенных к началу 2024 года (9,8 тыс. рублей). Рост стоимости может быть связан с инфляционными процессами в стране и ростом затрат отельеров на оказание гостиничных услуг, в частности, на заработную плату сотрудников, подорожанием товаров, коммунальных услуг», — отметили в пресс-службе.

При этом, по данным сервиса, летом 2024 года цена ночи в санаториях выросла на 4% к 2023 году.

По данным ЦБ, инфляция в России на 16 декабря 2024 года составила 9,5% в годовом выражении. Цель регулятора — снизить темпы роста цен до 4%. В рамках борьбы с инфляцией ЦБ повышал ключевую ставку три раза в 2024 году и пять раз — в 2023-м. Сейчас она достигает 21% годовых.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.