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В СВР назвали количество женщин, работающих в рядах спецслужбы

Нарышкин: в составе СВР РФ работают 26% женщин
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Пресс-служба Российского исторического общества

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что в составе спецслужбы работают 26% женщин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вот, не хвастаясь, скажу, что в такой организации, как Служба внешней разведки, женщин 26%. Хотя, казалось бы, такая мужская профессия», — ответил Нарышкин директору Института археологии РАН Николаю Макарову, который рассказал, что сегодня в составе отделения историко-филологических наук 14 женщин, или 20% состава отделения.

Нарышкин назвал такое количество женщин в составе отделения «очень-очень скромным результатом».

До этого Нарышкин раскрыл будущую стратегию Запада в отношении России. По его словам, страны Запада могут ослабить экономическое давление на Россию, если начнут придерживаться принципов здравого смысла в отношениях с Москвой.

Ранее в СВР рассказали о страхе европейских элит из-за «консервативного разворота».

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