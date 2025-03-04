Тоталитарно-либеральная элита Европы опасается «консервативного разворота», который может произойти под влиянием президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В стремлении предотвратить такой сценарий Брюссель не стесняется в средствах», — говорится в сообщении.

1 марта сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. Он отметил, что, встав на сторону президента Украины Владимира Зеленского, устроившего скандал в Белом доме, ЕС вряд ли сможет оказывать влияние на администрацию США.

2 марта врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европа должна договариваться с президентом США. По его мнению, было бы неправильным, если бы страны ЕС «нравоучительно уходили дуться в угол».

Ранее в США заявили о расколе единого Запада.