Нарышкин раскрыл будущую стратегию Запада в отношении России

Нарышкин: Запад может усилить или ослабить экономическое давление на Россию

Страны Запада могут ослабить экономическое давление на Россию, если начнут придерживаться принципов здравого смысла в отношениях с Москвой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я бы так сказал, что не исключена возможность того, что экономическое давление против России будет усилено, равно как и меры экономической агрессии со стороны западного блока будут частично сняты», — подчеркнул он.

Это будет зависеть, считает Нарышкин, от того, какими принципами стратегии в отношении России будут руководствоваться на Западе. Там могут повести себя либо иррационально, либо начать руководствоваться здравым смыслом, добавил он.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам политической стабильности.

27 января в Кремле заявили, что сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не было.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России.