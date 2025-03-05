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В Петербурге женщина изнасиловала пятилетнего ребенка и попала в психбольницу

В Петербурге подозреваемую в изнасиловании ребенка отправили в Кащенко
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Depositphotos

В Петербурге 40-летнюю женщину подозревают в изнасиловании пятилетнего ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на улице Пограничника Гарькавого в 2023 году, но задержали ее только недавно. Как полагают следователи, подозреваемая надругалась над несовершеннолетним, подробности произошедшего не уточняются.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, но меру пресечения ей не избрали. На данный момент она находится в психиатрической лечебнице имени Кащенко.

До этого в Канаде 87-летнюю бывшую учительницу обвинили в изнасиловании пяти школьников в период между 1960-ми и 1990-ми годами. Как рассказал один из пострадавших, он подвергся насилию в восьмом классе. Тогда мальчик пожаловался администрации школы, но его отстранили от занятий.

Только в 2022 году он обратился в полицию. В 2023 году женщине предъявили обвинения, связанные с двумя пострадавшими, но выяснилось, что было еще три ребенка, которых она изнасиловала.

Ранее таксист-мигрант несколько часов насиловал в авто нетрезвую клиентку в Казани.

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