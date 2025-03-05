В Дагестане возбудили уголовное дело после нейтрализации бандитов

СК: в Дагестане завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

В Дагестане возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия после нейтрализации бандитов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о расследовании дела и установленных обстоятельствах.

В ночь на 5 марта в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что четверо боевиков, планировавших совершение теракта, нейтрализованы в ходе КТО. По данным НАК, их деятельность координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Позднее стало известно об отмене режима КТО.

Ранее СК РФ завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.