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Российские врачи удалили у пациентки гигантскую миому

В Курске врачи удалили женщине семикилограммовую миому
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Областной перинатальный центр г.Курск/VK

В Курске специалисты Областного перинатального центра прооперировали местную жительницу, которой диагностировали огромную миому матки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Медики отметили, что женщина давно наблюдалась по поводу доброкачественного образования — множественной миомы матки. Размеры опухоли увеличились настолько, что врачи приняли решение о плановом удалении миомы.

По словам хирургов, живот с опухолью выглядел как беременность на доношенных сроках.

«Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей. Вес удаленной опухоли составил семь килограммов 305 граммов», — поделились в пресс-службе.

Медики пожелали курянке скорейшего выздоровления.

Ранее в Сургуте врачи удалили пациентке огромную миому весом 5 килограммов.

До этого стало известно, что российские ученые нашли гены, комбинация которых говорит о высоком риске развития миомы матки.

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