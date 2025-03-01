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В Ростове-на-Дону врачи удалили пациентке опухоль весом 4 килограмма

Ростовские врачи спасли женщину с четырехкилограммовой опухолью
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Telegram-канал «Министерство здравоохранения Ростовской области»

Хирурги городской больницы скорой медицинской помощи спасли женщину с огромным новообразованием в области почки, опухоль сдавливала сосуды и органы. Об этом сообщает минздрав региона.

Пациентку доставили в больницу родственники, 52-летняя женщина жаловалась на резкое повышение артериального давления, тошноту и боли в правом подреберье. В ходе обследования врачи обнаружили в области левой почки женщины новообразование внушительных размеров.

Опухоль сдавливала сосуд и органы, было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Новообразование весом 4 кг удалось успешно удалить. Женщина еще некоторое время находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение под наблюдение онколога.

До этого сообщалось, что на Урале женщина не обращалась к врачам и вырастила опухоль, занявшую всю брюшную полость. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Вес образования составил 15,4 килограмма.

Ранее российские врачи удалили у пациентки гигантскую миому.

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