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Житель Красноярска попытался изнасиловать женщину в подъезде и жестоко ее избил

На видео попало избиение женщины неизвестным в подъезде дома в Красноярске

В Красноярске мужчина жестоко избил женщину, которую не смог изнасиловать. Кадры с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел в многоэтажке по адресу улица Норильская, 40. Судя по записи, оставшись с жертвой, находившейся в беспомощном состоянии, наедине в подъезде, мужчина стал к ней приставать. Злоумышленник попытался принудить усевшуюся на пол женщину к оральному сексу, а затем ударил ее ногой в голову.

Пострадавшая упала, и агрессор нанес ей еще несколько ударов ногой по голове, а затем встал на ее грудную клетку. Жертва уже не сопротивлялась. Мужчина скрылся с места преступления, сделав несколько снимков избитой им женщины на телефон.

Уже после того, как окончательно стемнело, спасатели доставили потерпевшую в больницу. О ее состоянии не сообщается, в краевом МВД ситуацию пока также не комментировали.

До этого аналогичный случай произошел в конце января во Владивостоке. Там мужчина выволок женщину из лифта, повалил на пол, жестоко избил и изнасиловал, после чего скрылся. Полицию вызвал один из соседей, который вышел на лестничную клетку и обнаружил пострадавшую. В тот же день насильника задержали, им оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.

Ранее в Ульяновской области мужчина избил знакомую кнутом и изнасиловал деревянной палкой.

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