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В Приморье поймали преступника, который жестоко избил и изнасиловал в подъезде женщину

Во Владивостоке задержали преступника, который изнасиловал в подъезде женщину

Во Владивостоке полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании женщины в подъезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Задержан мужчина, совершивший в подъезде жилого дома на улице Аллилуева  насильственные действия в отношении женщины.  Им оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый местный житель», — уточнила Волк.

Инцидент произошел в ночь на 30 января в одной из многоэтажек на улице Аллилуева. Злоумышленник напал на женщину в лифте, выволок ее на лестничную клетку, повалил на пол, жестоко избил и изнасиловал, после чего скрылся. Случившееся было зафиксировано установленной в подъезде камерой.

Правоохранительные органы вызвал один из жильцов дома, который обнаружил пострадавшую. В Следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело.

Ранее в Ульяновской области мужчина избил знакомую кнутом и изнасиловал палкой.

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