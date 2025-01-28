В Ульяновской области мужчина избил знакомую кнутом и изнасиловал деревянной палкой

В Ульяновской области суд вынес приговор мужчине, которого подозревают в изнасиловании женщины палкой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Чириково. По версии следствия, между 58-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт, во время которого фигурант избивал женщину руками, ногами и кнутом. После этого он изнасиловал пострадавшую палкой.

В результате она попала в больницу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Известно, что в момент конфликта мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил фигуранта к 14,5 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить два миллиона рублей сыну пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Подмосковье мужчина изнасиловал двоих детей.