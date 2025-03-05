Глава Дагестана заявил о неудавшейся попытке дестабилизации в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил в своем Telegram-канале, что попытка боевиков дестабилизировать обстановку в республике не увенчалась успехом.

«В результате мер, принятых оперативным штабом в Республике Дагестан, нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним», — написал Меликов.

В ночь на 5 марта в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что четверо боевиков, планировавших совершение теракта, нейтрализованы в ходе КТО. По данным НАК, их деятельность координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Позднее стало известно об отмене режима КТО.

Ранее СК РФ завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.