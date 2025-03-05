В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП

В Саратовской области столкнулись два авто, семь человек пострадали

В Саратовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Инцидент произошел недалеко от города Маркс. На дороге столкнулись две машины марок Lada и Nissan. На кадрах с места инцидента видно, что один из автомобилей серьезно поврежден, детали от него разбросаны по проезжей части.

В ДТП пострадали семь человек, информация об их состоянии не уточняется. Известно, что женщина, сидевшая в Lada, не смогла выбраться самостоятельно, ей понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали ее и передали прибывшим на место медикам. Другим пострадавшим также оказали необходимую помощь.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижневартовске произошла тройная авария. Автомобиль марки Mazda проехал на красный свет и влетел в Toyota, затем сбил машину Lada, которая в этот момент стояла перед перекрестком. В результате пострадали два человека.

Ранее россиянка родила в перевернувшейся в ДТП карете скорой помощи.