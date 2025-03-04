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Бродячая собака набросилась на ребенка возле российской школы и прокусила ему ногу

В Армавире собака набросилась на ребенка возле школы и прокусила ему ногу
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Telegram-канал «ЧП Краснодар™»

В Армавире бродячая собака набросилась на 12-летнего мальчика возле школы и прокусила ему ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел возле лицея №11, когда мальчик шел забирать с секции сестру. Агрессивная беспризорная собака внезапно набросилась на ребенка и вцепилась ему в ногу — пес прокусил школьнику голень.

Теперь мальчику необходимо пройти курс уколов от бешенства, а также справиться с психологической травмой — он боится выходить из дома один, а также панически боится собак.

Местные жители отметили, что это не единственный случай нападения псов на детей. Похожий случай 13 февраля произошел с 13-летней девочкой на улице Тургенева.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее в Хакасии домашние собаки искусали ребенка по пути в школу.

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