В Екатеринбурге мать-одиночку заподозрили в избиении дочери ремнем и палкой

На екатеринбурженку, которая избивала дочь палкой, завели дело об истязании

Жительницу Екатеринбурга уличили в истязании собственной восьмилетней дочери. Против женщины возбудили уголовное дело, сообщает URA.RU.

По данным источника агентства, родительница применяла насилие к девочке по пустяковым поводам. Она систематически избивала дочь ремнем и палкой, наносила ей удары по разным частям тела.

Из квартиры семьи изъяли деревянную палку, ставшую орудием преступления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

«Ребенка у нее забрали и поместили в социальный центр. Мать признала вину и сейчас под подпиской. Она воспитывала дочь одна», — отметил инсайдер.

В СУ СКР по Свердловской области ситуацию пока не комментировали.

До этого семейную пару из Нижегородской области заподозрили в истязании 10-летнего приемного сына. О том, что родители применяют физическое насилие к ребенку, стало известно во время визита органов опеки.

Со слов мальчика, взрослые избивали его деревянным прутом, в подтверждение этой версии на спине школьника обнаружили раны продолговатой формы. Пострадавший и его младший брат отправлены в другую семью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Костроме родители избивали дочь-школьницу для ее послушания.