Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге мать-одиночку заподозрили в избиении дочери ремнем и палкой

На екатеринбурженку, которая избивала дочь палкой, завели дело об истязании
close
Depositphotos

Жительницу Екатеринбурга уличили в истязании собственной восьмилетней дочери. Против женщины возбудили уголовное дело, сообщает URA.RU.

По данным источника агентства, родительница применяла насилие к девочке по пустяковым поводам. Она систематически избивала дочь ремнем и палкой, наносила ей удары по разным частям тела.

Из квартиры семьи изъяли деревянную палку, ставшую орудием преступления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

«Ребенка у нее забрали и поместили в социальный центр. Мать признала вину и сейчас под подпиской. Она воспитывала дочь одна», — отметил инсайдер.

В СУ СКР по Свердловской области ситуацию пока не комментировали.

До этого семейную пару из Нижегородской области заподозрили в истязании 10-летнего приемного сына. О том, что родители применяют физическое насилие к ребенку, стало известно во время визита органов опеки.

Со слов мальчика, взрослые избивали его деревянным прутом, в подтверждение этой версии на спине школьника обнаружили раны продолговатой формы. Пострадавший и его младший брат отправлены в другую семью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Костроме родители избивали дочь-школьницу для ее послушания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами