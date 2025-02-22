В Костроме родители избивали дочь-школьницу для ее послушания

В Костроме родители систематически избивали 13-летнюю дочь, чтобы она вела себя тихо, сообщают в полиции.

Недавно инспекторы по делам несовершеннолетних пришли домой в стоящую на учете семью. Старшая дочь пары вела себя чересчур тихо, а ее мать, находившаяся на момент проверки в состоянии алкогольного опьянения, проговорилась, что причиной такого поведения ее ребенка является «воспитание» со стороны главы семейства.

Сама школьница призналась, что помимо отца руку на нее недавно поднимала и мать. Родители заявили, что наказывают дочь за ненадлежащее поведение и увлечение телефоном, но эта версия не подтвердилась. Оказалось, что в семье, где также воспитываются двое сыновей дошкольного возраста, регулярно применяют насилие к детям.

«В прошлом году мать и отец девочки уже привлекались к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, кроме того, в отношении них только в текущем году уже составлено несколько протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, проявляющееся в постоянных пьянках», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении жестоких родителей возбудили уголовные дела за нанесение побоев. Дальнейшую судьбу детей сейчас решают органы опеки.

Ранее в истязании пятерых детей обвинили бывшего священника из Подмосковья.