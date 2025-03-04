Семейную пару из Нижегородской области заподозрили в истязании 10-летнего приемного сына, сообщает NewsNN.

По информации издания, семья живет в селе Ризоватово Починковского округа. О том, что родители применяют физическое насилие к ребенку, стало известно во время визита органов опеки.

Мальчик рассказал сотрудникам службы, что отец и мать плохо к нему относятся. Со слов ребенка, взрослые избивали его деревянным прутом, в подтверждение этой версии на спине школьника обнаружили раны продолговатой формы.

Приемные родители отрицают все обвинения, но женщина уже отказалась от опекунских обязанностей. Пострадавший и его младший брат отправлены в другую семью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях избитый и окровавленный мальчик чудом сбежал от разъяренного отца в Перми. Он кричал и звал на помощь. Когда родитель его догнал, на помощь уже пришел прохожий. На кадрах с места событий видно, как вокруг избитого мальчика и его отца собирается толпа очевидцев. Ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее молодая мать унижала пятилетнего сына и заставляла его приседать за кражу еды.