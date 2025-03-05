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В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленных предприятий

Лысак: в Павлограде после взрывов повреждены два промышленных предприятия
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Efrem Lukatsky/AP

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что в Павлограде после взрывов оказались повреждены два промышленных предприятия.

По словам Лысака, на одном из них произошел пожар, который уже был ликвидирован.

В ночь на 5 марта украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги.

4 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали аэродромы и склады с боеприпасами украинских войск в 142 районах зоны проведения специальной военной операции на Украине.

1 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. На следующий день в украинских пабликах появилась информация о массовом уничтожении военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по этому объекту во время построения личного состава.

Ранее российская авиация нанесла удары по военным аэродромам и складам украинских войск.

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