НАК подтвердил нейтрализацию боевиков в Дагестане

НАК сообщил о результатах контртеррористической операции в Дагестане

В результате проведенной в ночь на 5 марта контртеррористической операции удалось ликвидировать четверых боевиков, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Отмечается, что на столкновении силовиков с боевиками и в расположенном поблизости тайнике были найдены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

«По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)», — говорится в сообщении.

По данным НАК, гражданское население не пострадало, как и правоохранители.

В настоящее время продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, добавили в комитете.

Ночью в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции.

Режим КТО был отменен к семи утра в связи с нейтрализацией боевиков.

Ранее СК завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.