Режим контртеррористической операции в Дагестане отменен

Режим КТО в Дагестане отменен после ликвидации планировавших теракт боевиков

Режим контртеррористической операции (КТО) в Кировском районе Махачкалы отменен после ликвидации боевиков, планировавших теракт. Об этом сообщает оперативный штаб республики Дагестан, передает «Интерфакс».

Отмечается, что режим КТО был отменен в 06:20 мск в связи с «ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан».

Ночью в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции.

Утром 5 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что четверо боевиков, «планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске» нейтрализованы в ходе КТО. По данным НАК, деятельность боевиков координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее СК завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.