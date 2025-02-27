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Россия обсуждает с Красным Крестом создание гуманитарного коридора в Курской области

Вершинин: РФ продолжает обсуждать с МККК идею гумкоридора в Курской области
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Максим Богодвид/РИА Новости

Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора в Курской области. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Москва имеет хорошие отношения с МККК. Президент Комитета Мирьяна Спольярич посещала РФ в сентябре 2024 года. Она провела очень интересные и подробные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с другими российскими представителями, отметил Вершинин.

«Мы говорили со Спольярич по широкому кругу вопросов, включая ситуацию с конфликтом на Украине. Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов», — сказал дипломат на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.

В начале февраля родственники жителей Суджанского района, который находится под оккупацией ВСУ, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. В Судже остаются больше 3 тысяч человек.

О работе с Украиной и МККК над этим вопросом сообщала 11 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее в Кремле ответили на предложение Киева об эвакуации жителей Суджи.

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