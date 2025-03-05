Суд арестовал активы железнодорожников по иску Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Екатеринбурга по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на активы одной из крупнейших российских компаний в сфере лизинга железнодорожных вагонов — АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур, включая крупнейшего оператора по перевозке сжиженных газов «СГ-Транс». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации «Ъ», надзорные органы требуют, чтобы владельцы компании — бывший вице-президент ОАО «РЖД» Салман Бабаев, его сыновья и их партнер Алексей Тайчер — выплатили государству более 30 млрд рублей.

Истец утверждает, что ответчики использовали свое положение в РЖД для заключения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного обогащения.

В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц.

В феврале прокуроры обратились с просьбой закрыть судебный процесс по «делу Домодедово», поскольку материалы содержат сведения о системе антитеррористической защиты аэропорта и состоянии транспортной безопасности Московского авиаузла.

Ранее в Челябинске арестовали директора по закупкам «Макфы».