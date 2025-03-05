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НАК сообщил о ликвидации боевиков в Дагестане

НАК: в результате КТО ликвидированы четверо боевиков в Дагестане
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Shamil Zhumatov/Reuters

Четверо боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) на странице во «ВКонтакте».

«В результате проведенной ночью 5 марта ... контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске», — говорится в сообщении.

В НАК рассказали, что на месте столкновения силовиков с преступниками и в находящемся поблизости тайнике были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

По данным комитета, их деятельность координировалась членами «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили там.

Ночью в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции. В НАК сообщали, что боевики были заблокированы на окраине поселка.

Ранее СК завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.

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