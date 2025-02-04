Стало известно, что вызывает повышение цен на шоколад

Ученые из Вагенингенского университета пришли к выводу, что изменение климата оказывает значительное влияние на производство какао в странах Западной и Центральной Африки, на долю которых приходится более 70% мирового производства этого продукта. Изменения температуры и количества осадков приводят к тому, что некоторые районы становятся менее подходящими для выращивания какао, в то время как другие могут извлечь выгоду из изменения климата. Работа опубликована в журнале Agricultural and Forest Meteorology (AFM).

Исследовательница Паулина Асанте из Ганы и ее коллеги использовали компьютерную модель для симуляции воздействия изменения климата до 2060 года в четырех странах: Кот-д'Ивуар, Гана, Нигерия и Камерун. В Кот-д'Ивуаре до 50% нынешних земель для возделывания какао может быть утрачено, что существенно сократит объемы производства. В Гане ожидается умеренное сокращение подходящих территорий, в то время как Нигерия и Камерун могут столкнуться с увеличением пригодных для какао земель. Производство в Камеруне может вырасти на 60%, а в Нигерии — примерно на 40%.

Эти изменения могут привести к расширению какаоводства на нетронутые ранее территории, увеличив риск вырубки лесов, предупреждает исследователь Вагенингенского университета Нильс Антен.

«В Камеруне относительно много тропических лесов, и какао часто выращивают в районах, которые раньше были покрыты лесами. Это оказывает значительное давление на экосистемы», — объяснил он.

Для фермеров Западной Африки, которые уже сталкиваются с низкими доходами и ограниченным доступом к ресурсам, изменение климата может иметь серьезные последствия. Чтобы компенсировать негативные эффекты, необходимо увеличивать урожайность на гектар. Это возможно, учитывая, что текущие уровни производства значительно ниже их потенциала.

«Чтобы смягчить воздействие изменения климата на производство какао, необходим комплексный подход. Это влияет на все этапы цепочки поставок: фермеры сталкиваются с уменьшением урожайности, бизнес — с увеличением затрат, а потребители — с ростом цен», — добавила Паулина Асанте.

Как показывает исследование, изменения климата уже заметно сказываются на производстве какао. Какао-деревья, обычно имеющие продолжительность жизни 20-30 лет, сталкиваются с высокими температурами и непредсказуемыми осадками, что приводило к сбоям в урожайности, особенно в Кот-д'Ивуаре. Потребители уже ощущают последствия этого в виде повышения цен на шоколад. Некоторые производители, чтобы снизить использование какао, начали включать альтернативы, такие как кусочки печенья, в шоколадные батончики.

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