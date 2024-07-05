Ученые нашли в древнеримской канализации статую бога Гермеса, спрятанную от христиан

Группа археологов наткнулась на мраморную статую греческого бога Гермеса. Находку сделали в ходе раскопок римской канализации в древнем городе Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Изваяние мифического персонажа высотой более двух метров оказалось в очень хорошем состоянии, отметили исследователи. Единственными повреждениями скульптуры оказались отколотые руки.

По словам команды, проводившей раскопки, статую специально спрятали в канализации, аккуратно засыпав землей, чем объясняется ее сохранность. Это случилось после того, как в 388 году мощное землетрясение разрушило Гераклею.

Археологи утверждают, что жители Гераклеи, вероятно, пытались сохранить статую даже после того, как христианство стало официальной религией в Римской империи.

«Все языческое оказалось запрещено, и горожане приняли новую веру, но, судя по всему, также позаботились о своих старых божествах», — уточнил руководитель раскопок Людмил Вагалинский.

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