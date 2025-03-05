Самозанятым россиянам рассказали, будет ли у них пенсия

Эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала в беседе с РИА Новости, что самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если у них будет стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

«Для получения пенсии по старости надо соответствовать минимальным требованиям: возраст — 63 года для мужчин, 58 лет для женщин; стаж не менее 15 лет; пенсионный коэффициент — не менее 30 баллов», — пояснила она.

По словам эксперта, если самозанятый не отвечает этим требованиям, он будет получать только социальную пенсию в размере прожиточного минимума.

Она также отметила, что у самозанятых есть возможность «покупать» стаж. Для этого им необходимо отчислять добровольные взносы в Социальный фонд России.

26 февраля стало известно, что в 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии. По данным РБК, в 2023 году этот показатель составлял 75%, в 2022 — 67%. В агентстве подчеркнули, что исторически пенсия в России была дефицитна в вопросе обеспечения расходов с зарплат работающих граждан.

Ранее была названа стоимость покупки пенсионных баллов в 2025 году.