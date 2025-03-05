Российские регионы получат 27 млрд рублей на развитие туризма

В рамках единой субсидии на 2025–2027 годы регионы России получат 27 млрд рублей на создание туристической инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как рассказали изданию в пресс-службе министерства экономического развития России, такая субсидия выделяется регионам, чтобы в стране росло количество туристических поездок. Это один из ключевых показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках этого нацпроекта планируется к 2030 году увеличить число турпоездок до 140 млн.

«Сейчас реализуются 239 проектов общей стоимостью 1,2 трлн рублей. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц только в 2023–2024 году построено 10 тыс. номеров в 60 регионах страны», — отметили в ведомстве.

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова заявила «Известиям», что это не единственная мера поддержки туристической отрасли в части развития инфраструктуры.

«Кроме нее предусмотрены субсидии на расширение номерного фонда и льготное кредитование различных проектов (на последнюю цель предусмотрено более 83 млрд рублей за три года)», — сказала она.

14 февраля заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов заявил, что количество поездок в РФ из других стран за прошедший год выросло на 40% и составило около 5 млн.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще выбирают отдаленные регионы России для путешествий.