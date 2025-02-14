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Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию

МЭР: туристический поток в Россию из-за рубежа за год вырос на 40%
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Количество поездок в РФ из других стран за прошедший год выросло на 40% и составило около 5 млн, рассказал заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов. Его цитирует ТАСС.

«За прошлый год мы достигли 40-процентного роста поездок иностранных туристов в нашу страну. Это где-то порядка 5 млн, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9-10 млн, если смотреть по международной авиаперевозке», — рассказал представитель министерства.

Добиться этого удалось благодаря развитию туристической сферы и продвижению России за рубежом под брендом Discover Russia, добавил Максимов.

14 февраля российское правительство одобрило создание особой экономической зоны «Горная Шория» в Кемеровской области. Здесь собираются построить горнолыжный, гостинично-деловой и спортивно-туристический комплексы. Суммарный объем инвестиций превышает 40 млрд рублей. По оценке экспертов, проекты создадут более 4 тысяч рабочих мест в регионе.

Ранее в России приняли закон о железнодорожном туризме.

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