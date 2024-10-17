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Россиянин притворялся глухим, чтобы не убирать в квартире по требованию приставов

Житель Ангарска не пускал приставов в квартиру, притворяясь глухим

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ГУФССП России по Иркутской области

В Ангарске жители одной из многоэтажек пожаловались на соседа, который развел в квартире антисанитарию и завел 12 собак. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.

Жители одного из домов долго жаловались на своего соседа — из его квартиры доносился неприятный запах и шум, они обратились в службу судебных приставов. Мужчина никого не хотел пускать в свое жилье, притворялся глухим, выглядывал в окно и жестами показывал инспекторам, что не может ходить.

Несмотря на все хитрости, инспекторам удалось попасть в квартиру мужчины. В помещении были обнаружены 12 собак, обстановка внутри была крайне запущенной. Животных оставили с хозяином, пока неизвестно, смогут ли их забрать и привести жилье в порядок.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина задолжал более 700 тыс. рублей на содержание трех детей и попытался спрятаться от приставов в кровати. Мужчину все же задержали и доставили в суд, где назначили ему еще 10 суток административного ареста.

Ранее россиянин прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты своим детям

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