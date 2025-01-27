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В Госдуме заявили о намерении увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Депутат Колунов: штрафы за антисанитарию в квартирах возрастут до 500 тысяч
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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума разрабатывает законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе и увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат отметил, что за подобные правонарушения действующее законодательство предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 500 до 1500 рублей. По мнению Колунова, такие мизерные штрафные санкции не способствуют предупреждению и пресечению противоправных действий и защите прав граждан.

По словам парламентария, согласно разрабатываемому проекту, штрафы для физических лиц могут увеличиться до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

22 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом и вводящий штрафы за нарушение этого требования.

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