В Петербурге неизвестный стрелял в девушку

МВД: в Петербурге неизвестный выстрелил в девушку и ранил ее

В Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте неизвестный стрелял в девушку, в результате чего она пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«В 22:10 в полицию поступила информация о стрельбе возле дома №49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, пострадавшую госпитализировали, стрелок скрылся на автомобиле.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — добавляется в сообщении.

4 марта в Петербурге поймали пьяного стрелка, который напугал людей в одном из районов города. Сообщалось, что инцидент произошел возле дома №51 на 11-й линии Васильевского острова. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу в воздух из травматического пистолета из окна дома на Васильевском острове. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Москве на Патриарших прудах произошла стрельба.