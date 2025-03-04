Спецназ вошел в здание в Петербурге, где произошла стрельба

78.ru: в Петербурге спецназ вошел в здание после сообщений очевидцев о стрельбе

В Петербурге силовики вошли в здание после сообщений о стрельбе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел возле дома №51 на 11-й линии Васильевского острова. В правоохранительные органы поступила информация о том, что там, предварительно, произошла стрельба.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и спецназа. Сообщается, что бойцы спецназа вошли в здание.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося. После инцидента 11-ую и 12-ую линии Васильевского острова перекрыли. На данный момент силовики уже приступили к снятию перекрытий, сообщает «Фонтанка».

До этого в прокуратуре назвали причину стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Там произошел конфликт охранника с посетителем, которого не пустили на территорию торгового центра.

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