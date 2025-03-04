Россиянам дали советы, как не уничтожить свой организм в пост

Врач Тананакина: в пост нужно питаться 5-6 раз в день небольшими порциями

Религиозный пост — это не диета, а духовная практика, которая требует особого внимания к своему организму, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Пост является временем духовного очищения, самодисциплины и покаяния, однако его соблюдение требует аккуратности, чтобы не навредить своему физическому состоянию, рассказала «Газете.Ru» Наталия Тананакина, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук.

«Прежде всего, важно следить за сбалансированностью питания, особенно если пост предполагает отказ от определенных продуктов, таких как мясо или молочные изделия. Это может привести к дефициту белка и других необходимых нутриентов, поэтому важно найти альтернативные источники белка, такие как бобовые, орехи и крупы. Однако стоит помнить, что растительный белок менее полноценен, чем животный, и его комбинация с другими продуктами питания будет необходима», — объяснила она.

Кроме того, важно поддерживать физическую активность на должном уровне, чтобы предотвратить возможные проблемы с мышцами и общим состоянием организма. Важно также проконсультироваться с врачом или диетологом перед началом поста, чтобы составить оптимальный план питания с учетом ваших особенностей здоровья.

«Во время поста важно не только уменьшить количество пищи, но и сосредоточиться на ее качестве. Недостаток важных витаминов и микроэлементов может сказаться на самочувствии, поэтому важно уделять внимание разнообразию рациона и правильно организовать прием пищи», — отметила врач.

Также стоит помнить о том, что нужно правильно выходить из поста. Резкий переход к привычной пище может вызвать проблемы с пищеварительной системой, такие как гастрит или панкреатит. Постепенный выход поможет избежать этих проблем.

Кроме того, существует ряд категорий людей, для которых соблюдение поста может быть противопоказано или рекомендовано с осторожностью: дети, беременные и кормящие женщины, люди с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами. Поэтому перед постом всегда следует проконсультироваться с врачом.

«Чтобы избежать голодовки во время поста, необходимо соблюдать несколько важных принципов. Во-первых, важно питаться регулярно, лучше 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать чувства голода. Также стоит следить за разнообразием рациона, включая достаточное количество клетчатки из свежих овощей, фруктов, бобовых и круп», — объяснила эксперт.

Рацион должен включать белки, особенно растительные, которые содержатся в бобовых и орехах, что поможет компенсировать дефицит животного белка. Перекусы также должны быть натуральными, например, фрукты, йогурты, орехи и семена, чтобы поддерживать уровень сахара в крови.

«Важно избегать длительных пауз между приемами пищи и поддерживать водный баланс, потребляя достаточное количество жидкости. Придерживайтесь предпочтительно здоровой пищи, готовя ее запеченной, вареной или тушеной, избегая жареного и жирного», — резюмировала врач.

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