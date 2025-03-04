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Россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом

В Подмосковье женщину заподозрили в нападении на сына с ножом
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Depositphotos

В Подмосковье задержали женщину, подозреваемую в нападении с ножом на собственного сына. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, инцидент произошел в квартире одного из домов в деревне Федурново. Между женщиной 1971 года рождения и ее сыном 1996 года рождения случился конфликт. В ходе ссоры россиянка ударила его ножом.

В результате мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало. Врачи передали информацию о случившемся стражам порядка.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать пострадавшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Петербурге мужчина пришел в сауну и получил ножом в шею от сотрудника после ссоры. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Ранее россиянин воткнул нож в голову соседа по стационару за то, что тот не пускал его в палату.

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