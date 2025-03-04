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Россиянин воткнул нож в голову соседа по стационару за то, что тот не пускал его в палату

Саратовец ударил соседа по стационару ножом в голову после конфликта
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области правоохранители расследуют обстоятельства инцидента в одном из региональных медицинских учреждений, где один пациент напал в стационаре на другого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ЧП произошло в одной из больниц Ленинского района. По предварительной информации, 37-летний пациент ударил 52-летнего мужчину ножом в голову. Поводом к агрессии первого послужил якобы запрет со стороны другого пациента заходить к нему в палату.

«Проведенная экспертиза показала, что у пострадавшего имеется резаная рана в теменной области головы слева, причинившая легкий вред здоровью», — рассказали в полиции.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Забайкалье безработная женщина ранила мать ножом ради 25 тысяч рублей.

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