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В Петербурге мужчина пришел в сауну и получил ножом в шею от сотрудника

В Петербурге сотрудник сауны ударил посетителя ножом в шею после ссоры

В Петербурге мужчина пришел в сауну и получил нож в шею от сотрудника после ссоры. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе, когда двое мужчин пришли в сауну, расположенную на Межевом канале. У одного из посетителей случился конфликт с сотрудником заведения. После этого последний достал нож и нанес оппоненту несколько ударов в область шеи и груди.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние оценили как тяжелое. Подробной информации о травмах, полученных мужчиной, не поступало.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, у него изъяли нож. Отмечается, что 36-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти. Его доставили в отдел.

Ранее житель Прокопьевска избил знакомую в сауне из ревности.

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