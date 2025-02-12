Мужчина с металлической трубой пытался ворваться в тюменский детский сад

В Тюмени задержали мужчину, который пытался проникнуть в детский сад и бил по двери металлической трубой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Тюмени».

Инцидент произошел утром 12 февраля на территории детского сада, неизвестный мужчина пытался войти в помещение, но дверь оказалась заперта. Вооружившись металлической трубой, он начал бить ею по дверям.

По данным Ura.ru, дебошира задержали, он доставлен в шестой отдел полиции. Обстоятельства произошедшего и мотивы поступка злоумышленника устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве женщина попала в больницу после драки в детском саду. Она выходила из учреждения, когда на нее напала мать другого ребенка и, повалив на землю, начала бить по голове. Причиной стал конфликт на утреннике, ребенок второй участницы ссоры много шумел. После драки женщину госпитализировали с сотрясением мозга и рваной раной со следами зубов.

Ранее россиянин под наркотиками вломился в детский сад.