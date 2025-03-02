В Якутске неизвестный ворвался в квартиру пенсионера и украл мясо из холодильника

В Якутии неизвестный ворвался в квартиру пенсионера и жестоко избил его

В Якутии разыскивают грабителя, который ворвался в квартиру 70-летнего инвалида, жестоко избил его и ограбил. Об этом сообщается в Telegram-канале «КримЯкутия».

Инцидент произошел 1 марта, 70-летний мужчина ждал визита сантехников и открыл дверь незнакомцу. Злоумышленник ворвался в квартиру к пожилому человеку, избил его, требовал деньги и, украв мясо и з холодильника, скрылся.

По факту произошедшего проверку проводит республиканское МВД, обстоятельства нападения и личность преступника устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина пытался зарубить топором пожилую мать. Мужчина выпил и повздорил со своей матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил в руки топор и нанес ей множественные удары в область головы и туловища. Раненую пенсионерку доставили в одну из городских больниц. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске «целительница» с ножом ограбила пенсионерку.