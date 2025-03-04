Мальчик получил открытый перелом и может остаться без руки после нападения пса в Иванове

«Кстати News»: в Иванове мальчик получил открытый перелом после нападения собаки

В Иванове крупная собака набросилась на ребенка, он может остаться без руки. Об этом сообщает «Кстати News».

Инцидент произошел 2 марта. На мальчика, который был со своим другом, набросился пес крупной породы — причины агрессии собаки не уточняются. Теряющего сознание ребенка на руках отнесли в травмпункт.

Мальчик получил открытый перелом плеча и находится в шоковом состоянии. Врачи провели пострадавшему экстренную операцию, они оказывают ему всю необходимую помощь, чтобы сохранить конечность.

До этого отца мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, впервые допустили к сыну. После выведения из искусственной комы ребенку будут собирать лицо.

Ранее собака, держащая в страхе целый дом в Петербурге, набросилась на ребенка.