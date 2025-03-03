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Отца мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, впервые допустили к сыну

РИА Новости: отца мальчика с разорванным собаками лицом впервые допустили к сыну
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Shutterstock/FOTODOM

Отца мальчика, которому две хаски разорвали лицо в Сочи, впервые с рокового дня допустили к ребенку. Рассказ Валентина Королева о встрече с сыном передает РИА Новости.

«Сегодня я был в центре Пирогова, до сына допустили, впервые за все это время, взял за ручки его, он начал реагировать на меня сразу, он начал махать руками, я же с ним начал разговаривать», — рассказал отец пострадавшего.

По словам Королева, врачи увидели это и сказали, что ребенка нужно выводить из искусственной комы. После этого он сможет самостоятельно принимать пищу.

В медучреждении по ситуации с мальчиком прошел врачебный консилиум. Отмечается, что у него отсутствуют нагноения. После выведения из искусственной комы ребенку будут собирать лицо.

До этого стало известно, что у мальчика не прижились нос и верхняя губа, которые собирали врачи в Краснодаре. Отец ребенка заявил о намерении добиваться того, чтобы за восстановление лица взялся хирург Алексей Дикарев, который уже проводил подобную операцию.

Инцидент произошел в Сочи. Две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи, набросились на ребенка и разорвали ему лицо. Позже выяснилось, что хозяин псов перед случившимся не кормил их десять дней.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.

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