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В Брянской области обнаружили обломки ракеты ATACMS

Богомаз: обломки ракеты ATACMS обнаружены и обезврежены в брянском Сельце
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Минобороны России

Обломки американской оперативно-тактической ракеты ATACMS были обнаружены в лесу на территории города Сельцо в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, ракета была сбита российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ходе отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Богомаз отметил, что на место выехали специалисты-взрывотехники управления Росгвардии и Минобороны РФ и обезвредили опасную находку.

В середине января губернатор сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили в небе над Брянской областью шесть ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал. Богомаз сказал, что при уничтожении ракет обломками нанесен ущерб имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен, 42 домовладения получили повреждения.

Ранее ВСУ выпустили по Белгородской области пять ракет ATACMS.

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